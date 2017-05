Mercredi ! Lâ€™heure du temps calme de Duc // 26.04.2017

Au programme ce Mercredi !

Duc nous berce aux quatre coins du monde grâce aux sons de la nature. Trente minutes de sieste au coeur de la forêt, en haut d’une montagne, au milieu du désert et même dans les profondeurs de l’espace.

Musiques de l’émission :

Mike Cooper – Stones for voyaging / Te lapa phosphorus (UK)

Midori Takada – Throw the looking glass (JAP)

Blick Bassy – Aké (CAM)

Ez3kiel – Insomnies (FR)

The Gurdjieff Folk Instruments Ensemble Levon Eskenian – Assyrian women mourners (ARM)

Greg Gives Peter Space – That I Am (USA)

Nicolas Jaar – Folie à deux (USA)

Shye Ben Tzur, Jonny Greenwood & The Rajasthan Express – Kalandar (IND/UK)

Allred & Broderick – All ways (USA/IRE)

Tigran Hamasyan, Arve Henriksen, Eivind Aarset, Jan Bang – Hoy, Nazan (ARM)

Vincent Segal & Ballake Sissoko – Improvisation (FR/MAL)

