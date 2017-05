Mercredi ! Les enfants du Canal // 19.04.2017

Au programme ce Mercredi !

« Les Enfants du Canal » : Emission réalisée par Hélène avec des enfants du foyer de vie du canal St Martin de Rennes : Jason / Kelly / Johnny et Fanny leur éducatrice. Elle est composée de deux reportages : le premier porte sur le déroulement d’ateliers photo menés par Coralie SALAUN au sein du foyer avec les enfants sur le thème EXOTIQUE et le second raconte l’aventure de Jason, rappeur, parti enregistré 2 chansons au studio d’enregistrement rap The Block situé au Blosne.

Musiques de l’émission :

The Who – Pictures of Lily

Ruth – Polaroïd-roman-photo

Annie Cordy – Chaud Cacao

Asesino – Un papa

