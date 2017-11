Mercredi ! La Cumbia // 15.11.2017

Au programme ce Mercredi !

Mercredi! vous fait aujourd’hui voyager en vous parlant d’une musique ensoleillée, chaleureuse, qui donne envie de danser : la Cumbia ! Théo et Nolwenn, accompagnés de Juan Manuel et Erwann du groupe breton-colombien La Tchoutchouka vous évoquerons cette musique et cette danse sud-américaine, ses influences et son évolution au fil du temps.

Les musiques de l’émission :

Toto la momposina – caiman y gallinazo

Tchoutchouka – Lluvia

Frikstailer – Omeprezol

