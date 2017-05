Mercredi ! Ã‰mission spÃ©ciale jeux-vidÃ©o // 10.05.2017

Au programme ce Mercredi !

Présentation de 2 jeux : Child of Light et Soldats Inconnus : mémoires de la grande guerre, deux jeux-vidéo pour adolescents dont Théo nous raconte pourquoi ils ont été son coup de cœur. Puis place au jeu-vidéo en famille avec Anne-Sophie et Justine.

Musiques de l’émission :

Lana Del Rey – Video Games

Cœur de Pirate - Child Of Light (Thème d’Aurora)

Ian Livingstone - Soldats Inconnus : Mémoire de la grande guerre (Thème principal)

Pokemon – Video Games Live

