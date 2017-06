Mercredi ! Au rythme du Swing // 21.06.2017

Photo © Mathias G’Bamy

Au programme ce Mercredi !

Cette émission vous parle du Swing, quelles sont les spécificités de cette danse joyeuse et conviviale et de cette musique jazzy née dans les années 30. Pour Mercredi ! nous sommes allé à la rencontre de passionnés de Swing qui se retrouvent régulièrement dans les salles de cours ou sur les terrasses de bar pour retrouver leur amis et danser le swing toute la nuit.

Les musiques de l’émission :

Amos Milburn – One scotch, one bourbon, one beer

Benny Goodman & peggy lee – on the sunny side of the street

Ella Fitzgerald – Smooth sailing

