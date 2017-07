L’ultime RÃ©veil Campus du Vendredi 30 Juin

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Sélection Chanson Française de 7h30/8h00

Antoine doit faire des choix pour ambiancer ton Summer Barbecue

( sélection de nos morceaux + + Pop Française été 2017 )

- Le Morceau cocktail spritz : Kid Francescoli / Les Vitrines

- l’édit & Remix on sait plus : Gainsbourg – requiem pour un con ( edit discosoulcargo )

- Le Morceau Couché de Soleil : Paradis / Recto Verso ( Le Colisée Remix )

- Le Morceau On danse Autour du Feux de Bois : Futuro Pelo / Bluff

- Le Morceau On est Saoul, On rit, On est bien c’est l’été : Serge Delisle / Germaine