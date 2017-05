Jours de fÃªtes Ã  Fontaine d’Ouche

Du 2 au 20 mai, le festival Jours de fête à Fontaine d’Ouche mettra à l’honneur le thème « la vie en grand ».

Le programme, concocté avec passion par ses 67 partenaires, investira tous les lieux publics du quartier : bibliothèque, théâtre, La Maison-phare, piscine, quai des Carrières blanches, place de la Fontaine d’Ouche, promenade du Ruisseau… Il fera la part belle aux pratiques amateurs de danse, de musique, de théâtre, de cirque, de lecture, de cinéma… sans oublier les animations sportives.

Le 20 mai, comme un point d’orgue, viendra clore les festivités. Le village des associations invitera d’abord petits

et grands autour d’animations et de spectacles avec les compagnies des arts de la rue : Les Cubiténistes, Katakrak, Ilya et Les Sanglés. Puis, la parade métisse, avec sa majestueuse déambulation à ciel ouvert et ses 500 participants, nous montrera « La vie en grand » !

Nouveauté cette année, 3 pôles, musique, danse et cirque, seront là pour fédérer et pour harmoniser la diversité des pratiquants. Les compagnies professionnelles, Remue

Ménage, Les Grandes Personnes, La Trappe à ressorts, Manie, Les Ateliers parallèles accompagneront cette belle parade bigarrée et remuante et le chorégraphe Bouba Landrille Tchouda de la compagnie Malka dirigera, pour la 3e année, les pas des danseurs.

Et pour terminer, place au repas de quartier et au bal populaire pour, ensemble, prolonger le plaisir de la convivialité partagée.

Enfants et adultes ont participé à quelque 300 heures d’ateliers de pratiques artistiques, menés de janvier à mai dans les écoles, dans les collèges, dans les accueils de loisirs et dans les structures de quartier. À leurs côtés, 15 artistes professionnels étaient là pour stimuler et pour révéler imaginaire et créativité.

Avec Jours de fête à Fontaine d’Ouche, le quartier tout entier se pare pour recevoir tous les Dijonnais. Venez, vous ne serez pas déçus : les habitants de Fontaine d’Ouche vous attendent pour rêver « La vie en grand » !