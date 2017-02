Field dans ta chambre, au coeur des musÃ©es dijonnais

Radio Dijon Campus vous présente une nouvelle expérience inédite à partir du mardi 31 janvier 2017. Chaque semaine, découvrez un portrait sonore enregistré en field recording. Kézako ?

Depuis septembre dernier, Campus s’est glissé au cœur des musées dijonnais pour rencontrer les gens passionnés qui font vivre ces lieux : médiateurs, agents d’accueil, restaurateurs, photographes…

L’enregistrement en field recording consiste en une captation sonore brute, sans montage, avec un micro d’ambiance et un second micro tourné vers la source. Cette technique laisse à l’auditeur la plus grande possibilité d’interpréter à sa guise ces photographies sonores.

Ces portraits sont à découvrir chaque mardi dans le cadre de l’émission « Field dans ta chambre », de 13h30 à 14h sur l’antenne du 92.2 FM mais aussi en podcast sur Internet (www.radiodijoncampus.com)