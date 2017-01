Dangerous Ground : Emission du 30-12-2016:21H00

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

1- Saipher Soze & Daniel Son _ Drama Season feat Skuddy Rankz Produced by Giallo Point

2- Tha Soloist x Per C Wells _ One Eye Open

3- Magno Garcia _ Dinner With The King (Prod. by Biz20)

4- Blastah Beatz _ Mary Juwana (Ft. DoItAll & D-Rock)

5- Vinnie Paz _ Hebrew Tau (feat. Jakk Frost)

6- Copywrite _ Cripple Ft Catalyst and Nes Wordz

7- NEDOUA – Super Héros

8- iNTeLL _ Birth Certificate (Ft Thea Van Seijen) [Prod. By Fx-M-Black]

9- Chinch 33 – At Night w SmooVth (Prod by Dave Sparkz)

10- Melan _ Tourner en rond Prod Melan

11- Disciples Of The Sick _ Never Felt The Pain

12- Supreme da almighty, mr Fickle & Fel sweetenberg _ A MILLION MCS (DA GEE)

13- Grim Reaperz & Infamous Mobb West _ The Cycle (feat. Furax Barbarossa, Jeff Le Nerf & Scylla)

14- Meyhem Lauren _ Not Guilty

15- A Tribe Called Quest _ Whateva Will Be

16- Kacem Wapalek _ Les Faux

17- Babylon Warchild _ Piano Keys (feat. Punchline & Wordsworth)

18- Lord Finesse _ Praise The Lord (Lord Finesse Remix)

19- Blaq Poet _ Ruff Livin’ feat. Dro Pesci

20- Young Zee & Knotz _ I Wish (prod by Dreadchild)

21- Sadat X _ Agua

22- STICK _ Excusez-nous (prod. Swed)

23- Little Vic _ That the Way It Goes (Ft. Critical & IDE)

24- Ryu _ Mantis For Lotus (Ft. Divine Styler)

http://www.mixcloud.com/dangerous_ground_radio_show/

http://www.ustream.tv/channel/onlygoodstuff

https://www.facebook.com/Dangerous-Ground-Radio-Show-706235009521160/?ref=aymt_homepage_panel