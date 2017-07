Dangerous Ground : Emission du 30-06-2017:21h00

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Sélection spéciale Old School 88,89,90 avec Gegeor aux platines

1- Method man _ the classic

2- Ultra magnetic mc’s _ watch me now

3- Hip hop against apartheid _ mdodemnyama

4- Merlin _ born free

5- Professor griff _ paws in the game

6- Rob base & Ez _ rock it takes two

7- Big daddy kane _ no damn good

8- Digital underground _ doowatchulike

9- A tribe called quest _ youthfull expression

10- Divine styler _ ain’t saying nothing

11- Geto boys _ trigga happy nigga

12- Mc duke _ organised rhyme

13- Kid frost _ homicide

14- K-9 posse _no sell out

15- King sun _ with asword

16- Kool g rap & Dj polo _ death wish

17- Lord finesse & Dj mike smooth _ slave to my soundwave

18- Nice & Smooth _ nice & smooth

19- Mc shan _ juice crew low

20- Nu sounds _ condition red

21- Nwa _ real niggaz

22- Above the law _ menace to society

23- Poor righthous teatchers _ strictly ghetto

24- Public enemy _ terminator x to the edge of panic

25- The real roxanne _ her bad self

26- Ice cube _ the bomb

27- Self destruction

28- Biz Markie – spring again

29- Intelligent Hoodlum – no justice, no peace

30- Eazy-E – no more’?s