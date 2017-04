Dangerous Ground : Emission du 24-03-2017:21H00

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

1-Kiddam and the people _ rage against the fascism

2- Ziko _ fonkey dialect

3- Fabe _ scred connexion feat Scred connexion

4- Dicidens _ de larmes et de sang feat Lunatic

5- Daomen _ de la ou j’emerge

6- 3eme oeil _ plus filou que vous

7- Basic _de jungle a jungle

8- Franky beretta _ freestyle le destin

9- Les sages poetes de la rue _ a cote de toi

10- Faf la rage _ feuille blanche

11- L’avant garde _ en garde

12- Agression verbale _ phoenix

13- Well j _ j’traine tant

14- Swan & Kamik’z _ lyrics dedies feat Lino

15- 3eme type _ les invites du vaisseau

16- Sleo _ freres de rue

17- Oxmo puccino _ paralleles

18- Sefyu _ la legende

19- Eloquence _ tu sais pas ce que c’est

20- Mike _ histoire de

21- Ali _ operationnel

22- Les refres _ 7 mecs

23- Dashooz _ rararara’

24- Mama intellect _ a quel vrai…

25- Tsr crew _ mes freres

26- Calem _ franc parler

27- 113 _ camille groult starr

28- Degy le reskp _ comme en 96′

