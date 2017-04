Dangerous Ground : Emission du 17-03-2017:21H00

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

1- Supreme ntm _ soul soul

2- Assassin _ kick ta merde

3- Iam _ je me gausse

4- Ministere amer _ plus vite que les balles

5- Iam _ la 25eme image feat Daddy nuttea

6- Teemour _ pas mieux demain

7- Ideal j _ je dois faire du cash

8- Le cercle vicieux _ le vrai hip hop

9- Different teep _ guerilla

10- Afro jazz _ afro jazz

11- D.abuz _ gangster parodie

12- Fonky family _ le respect se perd

13- Atk _ attaque a mike armé feat Zoxea

14- Rootsneg _ le biz

15- East _ mots vrais feat Fabe

16- La brigade _ 16 rimes feat Lunatic

17- Le retour du squad _ le retour du squad

18- Les x-men _ one one one

19- Supreme ntm _ that’s my people

20- D abuz _ la loi du plus fort feat Owmo puccino, Rohff & Princess Anies

21- Serum _ y parait que le rap ca marche

22- La rumeur _ je connais tes cauchemars

23- Al _ le masque du ravisseur

24- Casey _ apprend a t’taire feat Lalco

25- L’indis _ mes classiques remix feat Nakk, Jeff le nerf, Loko, Axou

26- Swift guad _ mise a jour feat Nubi, Paco, L’indis, Nakk & Zoxea

27- Hugo tsr _ la ligne verte

28- Lacraps _ ecoute moi

29- Imfamous mobb _ the cycle remix feat Furax, Jeff le nerf, Scylla

