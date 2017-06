Dangerous Ground : Emission du 16-06-2017:21H00

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

1- Gift of Gab Feat A.F.R.O. & R.A. The Rugged Man _ Freedom Form Flowing

2- Lando Chill – Break Them Shackles

3- Tony Gore, St. Laz, Daddie Notch, Skanks The Rap Martyr, Mic Handz – Samurai Killa

4- DJ Modesty Feat Neek The Exotic, Satchel & Dinco D _ Where We from

5- Posse tillon en session freestyle

