Dangerous Ground : Emission du 14-04-2017:21H00

1- A.G. (D.I.T.C.) & John Robinson _ They Watching

2- Evidence _ Throw It All Away (prod by The Alchemist)

3- Ruste Juxx Feat Tony Gore & DJ Fastcut _ Bread

4- AZ Feat Raekwon & Prodigy _ Save Them (prod by Buckwild)

5- TABLEEK _ Mad Men

6- Copywrite & Planet Asia _ Our Everyday Ft. Tri State

7- King Just – Who Is That Man ( Fat Joe Diss )

8- Da Villins & DJ Skizz _ Indivisible (P&P) [feat. Sean Price]

9- King Magnetic _ Understand

10- John Reilly _ The Response

11- Joey Bada$$ _ SUPER PREDATOR (feat. Styles P)

12- Raw & Milez Grimez _ Dark Side

13- Raekwon _ This Is What It Comes Too

14- Delinquent Habits _ One Two Three

15- Insight & Damu The Fudgemunk _ Never Be The Same

16- DJ Low Cut _ Ambition Of The Shallows (ft. Napoleon Da Legend & Paloma Pradal)

17- Endemic Emerald & Skanks _ Prison riot [Ft. Ruste Juxx & Kasim Allah]

18- L.I.F.E. Long – Monster Mash ft. Prince Po & Poison Pen

19- Bub Styles _ Bottom 6

20- Apollo Brown & Skyzoo _ Basquiat on the Draw (feat. Conway & Westside Gunn)

21- Tashane _ JUMP

22- Method Man _ Rain All Day (Feat. Hanz On & Dro Pesci)

23- Talib Kweli & Styles P _ In The Field

24- Babylon Warchild _ Magneto (feat. Pacewon)

25- Widow Prizum _ It’s Like This

