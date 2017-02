Dangerous Ground : Emission du 03-02-2017:21H00

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Invité Dj Saxe

1- Monsta Mook Ft Conway _ In The Streets – [ Produced By J.Demers]

2- Five Steez/The Sickest Drama _ Valhalla Doctrine

3- Faith Evans x The Notorious B.I.G. _ NYC ft. Jadakiss

4- Tragedy Khadafi Feat Grand Surgeon & DJ Madhandz _ America The Refix (prod by BigBob)

5- O.C. (D.I.T.C.) _ Sound Off

6- Busta Rhymes ft Swizz Beatz – AAAHHH

7- Ras Kass _ Frozen

8- Wildchild _ Super Psycho

9- Chinese Man _ The New Crown (feat. A-F-R-O, A.S.M. & Taiwan MC)

10- Jazz Spastiks & Mello Soul Black _ Midnight Mode

11- M-Dot _ Dreamscape

12- Oh No & Tri-State _ Wind Chime Wizardry (feat. Planet Asia)

13- Snowgoons _ Know What You’re Facing (Ft. Killah Priest, Slaine & Aspects)

14- DMX – Bain Iz Back

15- The Game _ Lights Go Out

16- Superior Ft. Don Streat, Termanology, Lil Fame & DJ Grazzhoppa _ Rapper Shot

17- Venomous2000 & Trilian Ft. Reks, Crayz Walz & DJ TMB _ Rock The Bells

18- Ran Reed _ The Innovator feat. Shabaam Sahdeeq

19- U.G. _ Scripts N Scrolls

20- Shaz Illyork _ Bomb Harder feat. Guerilla Nems

21- Pete Flux & Parental _ What They Need

22- Talib Kweli Ft. Styles P _ Last Ones

23- The LOX _ What Else You Need To Know

24- Raekwon _ This Is What It Comes Too

25- Saga & Thelonious Martin _ Where We Live (Brooklyn)

26- Mpulse _ Show It Off

27- Prodigy _ Snakes

28- Hello Tomorow _Old Voices feat. Wizdom

29- Prince D’arabee _dommage collateral

