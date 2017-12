Dangerous Ground : Emission du 01-12-2017:21H00

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

invité : Dj Saxe

1- Joe Young Feat. Mobb Deep & Big Noyd _ What The Thugs Do

2- Phoenix Da Icefire _ Bloody Battle Grounds feat. Timbo King

3- Ockz _ Opiates

4- Grand Surgeon _ Wanted

5- Wu-Tang Clan _ Hood Go Bang! feat. Redman and Method Man

6- Parish « PMD » Smith _ Mic Doc feat. RJ da Realst

7- Apathy & O.C. _ The Broadcast

8- SciFi Stu & Chinch 33 _ Murderous Ft Nutso, Shabaam Sahdeeq & Hus Kingpin

9- Omniverses _ The Journey

10- Ruste Juxx _ Highs & Lows feat. Denku

11- Masta Killa _ Down With Me

12- Concentration Camp _ Concentration

13- DISCIPLES OF THE SICK _ Sometimes Feat. El Da Sensei

14- Spit Gemz _ Exercise The Exorcism ft. Necro, Nems

15- Eff Yoo X The Kurse _ Snuff film noir

16- Tone Chop & Frost Gamble _ Get Beat Down

17- Recognize Ali x Dj Tmb _ Villainous feat. Ruste Juxx Reef The Lost Cauze & King Magnetic

18- Defari _Acknowledgement feat. Evidence

19- Slaine & Termanology _ Apocalypse feat. Nems & Ill Bill

20- Heavy Metal Kings _ Seance Gone Wrong

21- Edo.G _ Boom

22- Rez Sps Kings _ Chemtrails feat. Shabazz the Disciple & Lord Fury

23- Starvin B _ Night School feat. Foul Monday & Lil Fame

24- Meyhem Lauren & DJ Muggs _ Shea Stadium feat. Action Bronson

25- Tragedy Khadafi _ That’s Street

26- Parallel Thought, C-Rayz-Walz _ Chorus I

27- Camoflauge Monk _ Twin Towers

28- ChanHays _ The Medicine feat. Monark, Ruste Juxx & Cormega

http://www.mixcloud.com/dangerous_ground_radio_show/

http://www.ustream.tv/channel/onlygoodstuff

https://www.facebook.com/Dangerous-Ground-Radio-Show-706235009521160/?ref=aymt_homepage_panel