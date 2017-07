Choubidouwap â€“ Episode 23 â€“ Saison 06 (#152)

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Générique : The Mike Theodore Orchesta – Moo Trek

01 – Yuji Ohno – Yume No Shuunori (1979)

02 -The Gaslamp Killer – Haleva (feat. Amir Yahghmai) (2015)

03 - Annie Cordy – T’as vu Monté-Carlo (1969)

04 - Duke Of Burlington – Flute For President (1970)

05 - Dolly Parton – Gettin’ Happy (1974)



06 - Shawn Lee – Christopher Walken On Sunshine (feat. Princess Superstar) (2010)

07 - Pop Concerto Orchestra – Love Me Touch Me (1982)



08 – Vladimir Cosma – Pierre et Agnès (1978)

09 - Tim Buckley - Bring It On Up (1974)

Pub Cif/Nestlé Dessert



10 – Ennio Morricone – Le Foto Proibite Di Una Signora Per Bene (1970)

11 - Fuzz Against Junk – Summer May (2008)

12 – Spanky & Our Gang - Like To Get To Know You (1968)

13 - Simon Gale & His Music – Disbelieve Me If You Must (1972)

14 - Jim Morrison & The Doors – The Ghost Song (1978)

15 - Os Mutantes - A Minha Menina (1968)



16 - Maurice Alcindor – Sékirité (1970)

17 - Jack Ary – Les Secrétaires Cha Cha Cha (1960)

Outro : Douglas Wood – Kids Stuff

Bonnes vacances. Et soyez cool!