Choubidouwap â€“ Episode 21 â€“ Saison 06 (#150)

Générique : The Mike Theodore Orchesta – Moo Trek

01 - Francis Lai – Student’s Hop (1970)

02 - Michel Legrand - Marins, Amis, Amant Ou Maris (1967)

03 - Bernard Gérard - Le Crocodile Porte-Clé (1970)

04 – Peter Moss – Night Fever (1975)

05 – Rick Albano – Le Démon de Minuit (1978)



06 - Chassol – La Route de la Trace (Pieuvre Remix) (2016)

07 – Serge Gainsbourg – Sous Le Soleil Exactement (1969)

08 - George Martin – Sea of Time (1969)

09 - Daniel Janin – Sand And Rain (feat Nancy Holloway) (1974)

10 - The International Orchestra – Eastern Ritual (1970)



11 - Thievery Corporation – Shaolin Satellite (1997)

12 – Jerry Van Rooyen – 17 Lullaby In Red (From How Short Is) (1968)

13 – Eden Ahbez – Full Moon (1960)

14 - Ennio Morricone – Tema per Le Goff (1969)



15 – Ricky Hollywood – Prie pour moi (2016)

16 - Fernando Perdomo – Dreams Part Two (2014)

Outro : Douglas Wood – Kids Stuff