Choubidouwap â€“ Episode 19 â€“ Saison 06 (#148)

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Générique : The Mike Theodore Orchesta – Moo Trek

01 - Duke Of Burlington – I Want You Back (1970)

02 – Philippe Nicaud – Cuisses Nues, Bottes De Cuir (1970)



03 - Michel Legrand – Un Homme Est Mort (1972)

04 - Jan Hammer – Miami Vice Theme (1987)

05 – Laurent Voulzy & Kim Wilde – Les Nuits Sans Kim Wilde (1985)

06 - Alessandro Alessandroni – Love On The Sand (1973)



07 - Les Frères Jacques – Bain, Amour, Etc (1967)

08 - Dick Walter – Run For Cover (1975)

Pub Aspro/Obao



09 - Patchworks Galactic Project – Cosmic Tripping (2013)



10 - Canari – Clock (2015)

11 – Zombie Zombie – Jay Rules (2008)

12 - Pierre Bachelet – Rape Sequence (1974)

13 - Serge Gainsbourg – Pamela Popo (1973)

14 - Arik Einstein – Dark Dark (1974)

15 – Halina Frackowiak – Wodo, Zimna Wodo (1974)

16 - Jerry & the Champion – It’s Summertime (1984)

Outro : Douglas Wood – Kids Stuff