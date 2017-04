Choubidouwap â€“ Episode 18 â€“ Saison 06 (#147)

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Générique : The Mike Theodore Orchesta – Moo Trek

01 - Ginette Garcin – Cresoxipropanédiol En Capsule (1966)

02 – Jean Yanne & Michel Magne – Symphonie Pour Odeur Et Lumière (1972)

03 - France Gall – Les Petits Ballons (1972)

04 - Funk Factory - Rien Ne Va Plus (1975)

05 – Christian Gaubert - Keep On! Keep On! (1979)



06 - Rupert Holmes – Deco Lady (1985)

07 – The Spencer Davis Group – I’m A Man (1967)

08 – Daniela Casa – Spiralys (1973)

Pub Perrier/Caprice Des Dieux



09 – Beastie Boys - I Don’t Know (1998)



10 – Piero Umiliani – Risaie (1971)

11 – Aura – Yesterday’s Love (1979)

12 - Bill Cosby - No One Can Love The Way You Do (1974)

13 – Pierre-Alain Dahan & Pierre Hollassian – Jungle Melody (1977)



14 – Derya Yildirim & Grup Şimşek – Nem Kaldi (2017)

15 - Spatial & Co – All The Bass (1979)

16 - Beats International - Dance To The Drummer’s Beat (1990)

Outro : Douglas Wood – Kids Stuff