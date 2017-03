Choubidouwap â€“ Episode 15 â€“ Saison 06 (#144)

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Générique : The Mike Theodore Orchesta – Moo Trek

01 - Michel Polnareff – L’ Oiseau de Nuit (1966)

02 – Scatman Crothers – Hong Kong Phooey (1974)

03 – Éric Charden - Amour Limité Zéro (1967)

04 - André Arpino – African King (1970)



05 - Black Sugar - Viajecito (1971)

06 - Jean Claude Vannier - Le Roi Des Mouches Et La Confiture De Rose (1972)

07 – Jacques Dutronc – L’Ile Enchanteresse (1975)

08 - Barbara Moore – Hot Hells (1972)

09 - The 5th Dimension – One Less Bell To Answer (1970)

Pub Pliz/Carambar



10 - Laurent Voulzy – Cocktail Chez Mademoiselle (1979)



11 – Keith Roberts – Override (1976)

12 - Ricky et les 10-sciples – Matin (2017)

13 - Serge Gainsbourg – Discophoteque (1977)



14 – Ovila - Saprement Hâte (1976)

15 – Music Factory - Solid Funk (1972)

Outro : Douglas Wood – Kids Stuff