Choubidouwap â€“ Episode 14 â€“ Saison 06 (#143) – Best Of

Générique : The Mike Theodore Orchesta – Moo Trek

01 - Armando Trovajoli – Blazing Magnum (1976)

02 - The Soundcarriers - Somewhere To Land (2014)

03 - Janko Nilovic – Drug Song (1975)

04 - Erkin Koray - Cemalim (1974)



05 - Serge Gainsbourg - La Horse (1970)

06 - Pierre Dutour - Safari (1975)

07 - Edition Speciale – Rock And Roll (1976)

08 - Martin Circus - Les Indiens Du Petit Matin (1972)



09 - Serge Gainsbourg - Ah ! Melody (1971)

10 - Vladimir Cosma - Pierre Et Le Chien (1971)

11 - Brian Bennett - Spiv (1979)

12 - Kalyanji Anandji - Back Ground Music (1971)



13 - The Purist - B.N.B.G. (2012)

14 - Doris - Beatmaker (1970)

15 - Louis Chedid – Enchanté (1973)

16 - Ennio Morricone – Sauna (1969)

17 - Richard Gotainer - Belle Des Champs (1980)



18 - David Shire - The Taking of Pelham One Two Three-End Title (1974)

Outro : Douglas Wood – Kids Stuff