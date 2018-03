Choubidouwap â€“ Episode 13 â€“ Saison 07 (#165)

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Générique : The Mike Theodore Orchesta – Moo Trek

01 – Anne-Marie Peysson – Le Pintandeau Aux Bananes (1976)

02 – Vincent Geminiani – Liberalia (1970)

03 – Black Sugar – Viajecito (1971)

04 – Michele Mercier – Six-Huit (1969)

05 – George Theodosiadis – Track 02 (1971)

06 – Fred Pallem & le Sacre du Tympan – L’Atelier (2015)



07 – Basil Kirchin – Silicon Chip (1979)

08 – Richard Schneider Jr. – Hello Beach Girls (1977)

Pub Banga Reggae



09 – Katerine – Des Etoiles (2002)

10 - Vladimir Cosma – Médecins de Nuit (1978)

11 – Jaylib – Champion Sound (2003)

12 – Calibro 35 – Annoying Repetitions (2013)

13 – Babe Ruth – The Mexican (1972)

14 – Rupa – Aaj Shanibar (1982)

15 – Nese Karaböcek – Yali Yali (1977)

16 – Yello – Le Secret Farida (1987)

17 – Taguchi Kumi – Pushii Tooku (1976)

18 – Ned Doheny – Sing To Me (1976)

19 – Money Mark – Sixth Sense Invitation (1995)

Outro : Mr. T & The Coffeehouse 5 – Music to Think By