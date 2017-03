Choubidouwap â€“ Episode 13 â€“ Saison 06 (#142)

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Générique : The Mike Theodore Orchesta – Moo Trek

01 - George Loukas – Try To Understand (1973)

02 - Tiny Yong – Le Sauvage (1964)

03 - Michel Fugain & Le Big Bazar – Allez Bouge-Toi (1972)

04 - Banda Uniao Black – Na Palma Da Mao (2006)

05 – Jorge Ben – Take It Easy, My Brother Charles (1969)

06 - Beastie Boys - Song For Junior (1998)

07 - David Axelrod – The Dr & The Diamond (2000)



08 – Hugues Aufray – Quelle Heure Est-Il Petite (1980)

09 - Serge Gainsbourg – En Melody (1978)

Pub Raider/Mousseline



10 - Francis Monkman – Current Affairs (1979)

11 - Krootchey – Qu’est Ce Qu’il A (De Plus Que Moi Ce Negro Là (1984)



12 - Alain Goraguer - Disco Symphonie En Rut Majeur (1978)

13 – Vincent Geminiani – Ophis Le Serpentaire (1972)

14 - Brigitte Fontaine – Il Pleut (1968)



15 - Barigozzi Group – Dark Hands (1974)

16 - Shawn Lee’s Ping Pong Orchestra – The Definition Of Funk (2012)

17 - Cornershop - Free Love (2009)

Outro : Douglas Wood – Kids Stuff