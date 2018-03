Choubidouwap â€“ Episode 12 â€“ Saison 07 (#164)

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Générique : The Mike Theodore Orchesta – Moo Trek

01 – Alan Hawkshaw – Troubleshooter (1973)

02 – Severine – Je Suis Bien La Même (1969)

03 – Popcorn Rebellion – Gina (1969)

04 – Vladimir Cosma – Monsieur Prescovic (1982)

05 – Baris Manco – Donence (1981)

06 – Space – Magic Fly (1977)

07 – Anne Marie Peysson – Travers De Porc Au Barbecue (1976)



08 – Maker – Walk Away Son (2010)

09 – Lizzy Mercier Descloux – Slipped-disc (1981)

Pub Saupiquet



10 – Les Hurdle & Franck Ricotti – Dissolves (1978)

11 – Laurent Voulzy – Ricken (1983)



12 – L’Impératrice – La Haut (2017)

13 – Louie Austen feat Senor Coconut – Dreams Are My Reality (2007)

14 – The Rainbow Orchestra – Onyx (1974)

15 – Jimi Tenor – Miracles (2004)

16 – Bertrand Burgalat – Pas Perdus (2000)

17 – War – All Day Music (1971)

Outro : Mr. T & The Coffeehouse 5 – Music to Think By