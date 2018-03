Choubidouwap â€“ Episode 11 â€“ Saison 07 (#163)

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Générique : The Mike Theodore Orchesta – Moo Trek

01 - Alex Puddu – The Rope (2014)

02 – Adele – J’Ai Peur Parfois (1966)

03 - 5 Revolutions – I Had a Dream (1976)

04 - Altin Gun – Tatli Dile Guler Yuze (2018)

05 - DJ Shadow & The Automator – Ssatchidananda (2000)

06 – Pierre Vassiliu – Une Fille Et Trois Garcons (1970)



07 – Luciano Fineschi – Challenge (1977)

08 – Areski Belkacem – Un Beau Matin (1970)

Pub Tapis



09 – Syd Dale – Number One Spy (1974)

10 - Dr. Buzzard’s Original Savannah Band – Cherchez La Femme (1976)

11 – Stelvio Cipriani – Astaroth (1974)

12 – Daryl Hall & John Oates – I Can’t Go For That No Can Do (1981)

13 - Dominique-Guiot – Les Deux Poissons (1978)

14 - Rob Mehl – House On The Rock (1980)

15 - Vladimir Cosma – Drôle De Suspens ! (1980)



16 - Alexander Von Mehren -La Chanson De Douche (2013)

17 - Haruomi Hosono & friends – Saigo no Rakuen (1978)

Outro : Mr. T & The Coffeehouse 5 – Music to Think By