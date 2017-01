Choubidouwap â€“ Episode 11 â€“ Saison 06 (#140)

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Générique : The Mike Theodore Orchesta – Moo Trek

01 - The Riot Squad – I Wanna Talk About My Baby (1966)

02 - Dieter Zimmermann – Whole Lotta Love (1996)

03 - Evariste – Les Pommes De Lune (1967)

04 - Postmodern Jukebox – Bizarre Love Triangle (ft. Sarah Marie Young) (2016)



05 – Vladimir Cosma – Le Père Noël Est Une Ordure (1982)

06 – Michel Colombier - Poursuite Rythmée (1976)

07 – Fern Kinney - Baby Let Me Kiss You (1979)

08 – John Cameron – Whirlpool 2 Alt End (1981)

Pub Cif/Nestlé



09 - Nitai Hershkovits – Dabri Shir feat Shai Tsabari (2016)

10 – David Gold – Forbidden Fruit (1975)



11 – Tom Zé – Angusta, Angélica e Consolaçào (1973)

12 - Drakkar Nowhere – How Could That Be Why (2016)



13 - Alan Hawkshaw – Hawkind and Fire (1978)

14 – Crosby, Stills & Nash – Dark Star (1977)

15 - Piero Umiliani – Free life (Vocals) (1975)

16 - Syd Kemp – L’Et Moi (2017)

17 - Jack Arel & Pierre Dutour – Magazine (1971)

18 - Hamilton Bohannon – Save Their Souls (Poolside Edit) (2016)



Outro : Douglas Wood – Kids Stuff