Choubidouwap â€“ Episode 10 â€“ Saison 06 (#139)

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Générique : The Mike Theodore Orchesta – Moo Trek

FOG & SMOKE MIXTAPE

01 – Night Creatures – That’s The Night (1976)

02 – Joe Dassin – Jolie Annie (Get A Room Edit) (1975)

03 – Summer School OST- Hit The Road (1979)

04 – Human Egg – Love Like This (1978)

05 – Ultrafunk – Sunrise (1977)

06 – Poolside – Harvest Moon (2012)

07 – Alan Hawkshaw – Beach Journey (1978)

08 – Orm - Tropic (1983)

09 – L.U.C.A. – Il Valzer Del Risveglio (2016)

10 – Özdemir Erdogan - Aç Kapiry Gir Içeri (FOC Edits) (1974)

11 – Oh No – Out West (2009)

12 – The 57th Dynasty – Pharoah Intellect (1999)

13 – El-P – Feel Like A Ghost (2004)

14 – Brian Bennett – Discovery (1979)

15 – William B. Tanner – Neon Boulevard (1977)

16 – Jonwayne – The Ritz (2013)

17 – Basil Kirchin – I Start Counting (feat. Lindsey Moore) (1969)

18 – Devendra Banhart – A Gain (2013)

19 – Ennio Morricone – Now Go (1968)