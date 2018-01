Choubidouwap â€“ Episode 08 â€“ Saison 07 (#160)

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Générique : The Mike Theodore Orchesta – Moo Trek

01 – Calibro 35 – Get Carter (2014)

02 – Henri Salvador - Jolie Vanilla (1977)

03 - Pierre Dutour – High Tide (1975)

04 - Les Charlots - Je Suis Trop Beau (1968)

05 - Vladimir Cosma – A Pas Feutrés (1980)

06 – The Serpent Power – Golden Dawn (2017)

07 – Crystal - Santo Domingo (1984)

Pub Lee Cooper



08 - Basil Kirchin – Pageing Sullivan (1966)

09 – Sufjan Stevens – Interlude I: Dream Sequence In Subi Circumnavigation (2009)

10 – Johnny Hallyday - En Rêve (1968)

11 – Rêveuse d’amour – Fusion (1976)



12 – Admas – Anchi Bale Game (1984)

13 – Fleetwood Mac – Albatross (1968)

14 – Tara King Th – Cosmic Nap (2017)

15 – Fraykers Revenge – A Place To Hide (?)

16 – Plaisirs Erotiques – Special Ero (?)



Outro : Mr. T & The Coffeehouse 5 – Music to Think By