Choubidouwap â€“ Episode 07 â€“ Saison 07 (#159)

Générique : The Mike Theodore Orchesta – Moo Trek

VERY PLEASANT MIXTAPE

01 - The London Symphony Orchestra - Stampede Along the Thames ( 1975)

02 - Messengers - Gang Bang (1975)

03 – Vladimir Cosma - Very Pleasant (1980)

04 – Julien Baer – Naturel (2005)

05 - Vincent Gemignani - Liberalia (1970)

« Attention, Qui Que Vous Soyez!.. »

06 – Forever Pavot – The Most Expansive Chocolate Eggs (2017)

07 – Katerine – Mort A La Poésie (2002)

08 – Les Baxter – Hogin’s Machine (1969)

09 - DJ Shadow & The Automator - Inspector Jay From Dehli (2000)

10 – Donny Benet – Konichiwa (2017)

11 – The Primates – King Kong (1979)

12 - Rae & Christian - Wake Up Everybody (R&C Remix) (2001)

13 - Fraykers Revenge - Exercise 22

14 - Timo Lassy - The More I Look At You (Feat. Jose James) (2009)

15 – Franco Micalizzi - Bargain with the Devil Pt. 2 (1974)

16 – TJ Stone - She’s Got To Have It (1974)

Outro : Mr. T & The Coffeehouse 5 – Music to Think By