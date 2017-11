Choubidouwap â€“ Episode 06 â€“ Saison 07 (#158)

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Générique : The Mike Theodore Orchesta – Moo Trek

01 – Zizi Jeanmaire – Mon Truc En Plumes ( 1961)

02 – Michel Legrand – Guatemalteque (1970)

03 – Bertrand Burgalat – J’ai Quelque Chose à Dire (2007)

04 – Forever Pavot – Les Cordes (2017)

05 – Ted Heath & his music – Don’t Cha Hear Me Calling Ya (1970)

06 – Eric Estève – Ne Te Laisse Pas Brimer (1977)



07 – Rolande Dero – Soul Melody (1980)

08 – The Purist – Northern & Roozy (Instrumental) (2012)

Pub Crédit Agricole



09 – Jean Constantin – T’As Du Pot Qu’Est Pas De Poulpe (1972)



10 – Vladimir Cosma – Clin D’Oeil (1980)

11 – Tartempion – La Peinture à L’Huile (1973)

12 – Chicha Libre – Tres Pasajeros (2008)

13 – King Gizzard and the Lizard Wizard & Mild High Club - The Book (2017)

14 – Dennis Farnon & Sound Studio Orchestra – Southbound (1974)



15 – Les Charlots – L’Embrayage (1976)

16 – Alan Hawkshaw – Soft Throttle (1978)

Outro : Mr. T & The Coffeehouse 5 – Music to Think By