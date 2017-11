Choubidouwap â€“ Episode 05 â€“ Saison 07 (#157)

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Générique : The Mike Theodore Orchesta – Moo Trek

01 - Neil Richardson – Great Expectations ( 1974)

02 - Jacqueline Taieb – Le Coeur Au Bout Des Doigts (1968)

03 - Ennio Morricone – Danger Diabolik (1968)

04 – Lili Drop – Sur Ma Mob (1979)



05 – Ralph Benatar & Leonil McCormick – Miami Heart (1980)

06 – Bob Brault – Les Sous-Doués (1980)

07 – Yello – Bostich (1980)

08 - Brian Bennett – Headlines (1978)

09 - Psychemagik – Runnin’ Pt.2 (2012)

Pub Suze



10 - Dominic Frontiere – Pool Hall Rock (1975)



11 - Michel Sardou – Les Villes De Solitude (1973)

12 - The Oscillation – Gamelan Mindscape (2007)

13 - Jane Weaver - Argent (2015)

14 - Richard Demaria – Studio 96 (1975)





15 – Roy Budd - The Thief (1976)



16 – Oscar Brown Jr – But I Was Cool (1960)

17 - The High Llamas – Glide Time (1998)

Outro : Mr. T & The Coffeehouse 5 – Music to Think By