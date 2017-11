Choubidouwap â€“ Episode 04 â€“ Saison 07 (#156)

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Générique : The Mike Theodore Orchesta – Moo Trek

01 - Jalil Bennis – Mirza ( 1967)

02 – Armando Trovajoli – L’Arcidiavolo (1966)

03 – Banana Splits – Tra La La Song (1968)

04 – Lalo Schifrin – On The Way To San Mateo (1968)

05 - Pigmeat Markham – Here Comes the Judge (1968)

06 - Jean Claude Vannier – Le Roi Des Mouches Et La Confiture De Rose (1972)

07 - Hot Border Special – Thriller (2017)



08 - Jack Ary – Le Cha Cha De L’assassin (1959)

09 - Kittu – Baby Let’s Dance Together (1978)

Pub Eram



10 - Calypso Valois – Vis A Vie (2017)

11 - Thes One – Bobcat (2007)

12 – Wings – Love Is Strange (Psychemagik Edit) (1971)

13 – BBC Radiophonic Workshop – Vespucci (1973)



14 - Christophe – Une Autre Vie (1976)

15 - Jacky Giordano – Don’t Be Cool (1976)





16 - Jean Rochefort – La Chanson De Martin (1979)



17 - Ferrante & Teicher – Lady Love (1975)

Outro : Mr. T & The Coffeehouse 5 – Music to Think By