Choubidouwap â€“ Episode 03 â€“ Saison 07 (#155)

Générique : The Mike Theodore Orchesta – Moo Trek

01 – Clothilde – 102 103 ( 1968)

02 – Les Problèmes – Passe Ton Chemin (1966)

03 – Woofers & Tweeters Ensemble – Love Me Do (1983)

04 – Eric Charden – La Bataille d’Albator (1979)



05 – Kraftwerk – It’s More Fun To Compute (1981)

06 – Le Groupe X – Transfert 2002 (1972)

07 – Bertrand Burgalat – Aux Cyclades Électronique (2000)

08 – Jacques Dutronc – La Solitude (1968)



09 – Ojard – Plage De La Concurrence (2017)

Pub Club Med



10 – El Chicano – Viva Tirado (1970)

11 – Bahamas – Jimmy (1976)

12 – Beastie Boys – Picture This (1998)

13 – Jean-Claude Petit – Rocking chair (1977)



14 – Deep Purple – You Fool No One (1974)



15 - Keith Mansfield – Morning Broadway (1969)

16 - Musette – Wuzak (2012)

Outro : Mr. T & The Coffeehouse 5 – Music to Think By