Choubidouwap â€“ Episode 02 â€“ Saison 07 (#154)

Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Générique : The Mike Theodore Orchesta – Moo Trek

01 - Suzanne Gabriello – Votez Hein Bon (1966)

02 – Quarteto 1111 - Bissaide (1970)

03 - Bertrand Burgalat - Ma Rencontre (2000)

04 – Vladimir Cosma - Bagdad’s Folies (1979)



05 - Susana Estrada – Mi Chico Favorito (1981)

06 - Pérez Prado - Mambo No. 8 (1959)

07 - Keith Mansfield - Sun Goddess (197)



08 - Michael Miglio – Never Gonna Let You Go (1980)

09 - Janko Nilovic - Xenos Cosmos (1974)

Annonce Jeu TF1



10 - Laurent Voulzy - Qx VII (1972)

11 - Aresky et Brigitte Fontaine - C’est Normal (1973)



12 - Adam Brzozowski - Geronimo Parsons (1978)

13 – Jacques Dutronc - La Ballade Du Bon Et Des Mechants (1976)

14 - Aquaserge –

Outro : Mr. T & The Coffeehouse 5 – Music to Think By