C’est la giga fÃªte de la musique avec Campus

Chaud devant la fête de la musique !!!

Une fois de plus, on n’a pas franchement prévu d’amuser la galerie : un emplacement de légende, une équipe survitaminée, des animations décoiffantes et surtout un plateau d’une qualité insolente.

Groupes de musique(s) :

☯ Tölva (Dijon – France)

Sans aucun doute, le groupe de post-rock le plus racé de BFC.

www.tolvaband.bandcamp.com

☯ Blue Orchid (Clamecy – Nièvre)

Ayatollahs du garage et section musicale du FLN (Front de Libération de la Nièvre) contre la deep house et de la trance goa. Ces types sont redoutables.

www.youtube.com/user/ alexbasterd

☯ CHKT hip-hop crew (Dijon – France)

www.chkt.fr

☯ Ketbi + VLS (CHKT) (Dijon – France)

Rave party.

www.chkt.fr

☮ Et n’oubliez pas vos sourires au placard les gens ☮