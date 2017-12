Canal Cancale spÃ©cial Les Nuits d’Orient

Un jeudi par mois, Radio Dijon Campus programme en direct à 21h une soirée de soutien à la scène locale à bord de la Péniche Cancale. Concert et interview sont au rendez-vous puisque ce mois-ci, jeudi 7 décembre, à l’occasion du festival Les Nuits d’Orient, Magna Vox et Campus vous invite au Souk d’Enfer. La Péniche Cancale accueillera donc Artefakt : adepte de mélanges inhabituels, le groupe s’inspire de l’électro, du métal, du jazz, et de la musique orientale.

>> Prix libre

Plus d’infos sur l’event : http://bit.ly/2BEYATK