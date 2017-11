Canal Cancale invite WallskinZ, jeudi 16 novembre à 21h, en direct et en public, à la Péniche Cancale.

« WallskinZ aurait pu s’appeler « Rage Against the System of a Tool », mais c’était trop long.

WallskinZ aurait pu faire de la musique avec un ordinateur, mais ça n’aurait pas été drôle.

WallskinZ fait de la musique avec ses mains, avec ses pieds, et avec des putain de gros amplis, aussi.

WallskinZ n’arrive pas à savoir pourquoi il s’appelle « WallskinZ », mais il trouve ça cool quand même.«

Plus d’infos :

- sur l’event : http://bit.ly/2hnqwCv

- sur leur page Facebook : WallskinZ