Campus passe en grille de NoÃ«l

Campus passe en grille de Noël du lundi 25 décembre jusqu’au dimanche 7 janvier.

Retrouvez tous les jours, du lundi au vendredi, des programmations spéciales, des rediffusions et des best of inédits :

12h30 – Les lives du 92.2

13h30 – Balades et créations sonores

16h – L’équie de PLUS enchante vos vacances

17h – Le best of de l’équipe de programmation

18h – Les émissions spéciales Trans Musicales de Rennes

>> Lundi 25 décembre : Émission musicale spéciale Noël animé par DimDim en direct du 92.2, à partir de 19h

Tu fais quoi jeudi 4 janvier ?

A partir de 19h, Campus te propose de nous rejoindre à l’Alchimia : Les programmateurs musicaux (Mister, B, Regis de St Amour, K-Lim, Lucas, Choubi, Antoine & DimDim) du 92.2 vont vous partager le meilleur de ce qu’ils ont écouté en 2017. Hip-hop, Soul, Groove, Électro, reggae, que du lourd !

>> Plus d’infos sur l’Event :

N’oublie pas que ta radio préférée est fermée pendant les vacances de Noël, du samedi 23 décembre au dimanche 7 janvier 2018.

Bonne fêtes de fin d’années sur Campus !