Bonne Année 2018 à tous les fidèles de Campus Meeting Jazz

Une émission au top du jazz de Radio Dijon Campus pour découvrir de nouveaux talents, de nouveaux styles.

Ce lundi 8 janvier à 19 heures ce sera Michel Sardaby et son trio.

Un pianiste français né à Fort-de-France en Martinique.

« Campus Meeting Jazz is really 100% Jazz Music only ! »