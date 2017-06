CAMPUS MEETING JAZZ EST EN DEUIL… NOTRE AMI JEAN-PIERRE N’EST PLUS

Jean-Pierre au micro pour Campus Meeting Jazz

Tu t’en es allé ce samedi 24 juin 2017. Sur la pointe des pieds. Bien sûr sans prévenir. Le pouvais-tu ? Tu es parti discrètement comme tu le faisais lorsque tu arrivais à 19 heures à Radio Campus le lundi pour notre émission, « Campus Meeting Jazz ».

Je suis, on est tous très tristes de ne plus te voir, de ne plus entendre cet accent du Nord qui était le tien et qui nous amusait tant. Tes connaissance musicales immenses, ton humour, ta gentillesse nous manquent déjà. Tu es parti trop tôt.

Alors, on pense à toi et on se dit que l’amateur de rock et de jazz que tu étais va bien les faire marrer là-haut ! Ca va swinguer ferme ! On dit cela et pourtant, on n’a pas envie de rire du tout aujourd’hui. Alors on se console comme on peut.

Bon voyage l’ami Jean-Pierre, l’ami Jef

Jean Claude

Ton camarade de Campus Meeting Jazz