Le premier groupe de Jazz Fusion des années 1980

Le groupe « Weather Report » est créé à New York en 1971 par le claviériste Joe Zawinul, le saxophoniste Wayne Shorter et le bassiste Miroslav Vitous. Joe Zawinul et Wayne Shorter qui ont travaillé avec Miles Davis lors de son époque « électrique », ont été forcément influencés par lui. Cela se voit dans la façon de jouer de Weather Report qui consiste dans un premier temps à l’exposition du thème, dans un deuxième temps, en de longues improvisations produites par chacun des instrumentistes.

Zawinul et Shorter ont été en permanence les piliers du groupe. Le succès notable pour la formation arrivera en 1976 lorsque le jeune bassiste Jaco Pastorius rejoindra le groupe et qu’il interprétera notamment le fameux standard « Birdland » écrit par Joe Zawinul en 1977. Jaco Pastorius constituera par la suite avec le batteur Peter Erskine une section rythmique d’enfer qui fera la célébrité du groupe de Zawinul sur les scènes du monde entier.

Le groupe est constitué entre autres, à l’origine, de Miroslav Vitous, bassiste, Airto Moreira et Alphonse Mouzon, percussionnistes et batteurs. La musique de Weather Report est une musique complexe à la fois dans ses partie « écrites » et ses improvisations souvent très longues.

Deux émissions de Campus Meeting Jazz, les 6 et 13 novembre, vont nous permettre d’apprécier en live les compositions et les improvisations des musiciens sur des morceaux qui sont à la fois mélodieux et rythmés.