CAMPUS MEETING JAZZ – EMISSION NÂ°6 2017-2018 « BEN SIDRAN… PIANISTE, ORGANISTE ET CHANTEUR » – 09 OCTOBRE 2017

Ben Sidran, pianiste, organiste, chanteur, homme de radio et de télévision et écrivain, est né le 14 août 1943 à Chicago, Illinois. Il grandit à Racine dans le Wisconsin. Il apprend le piano à l’âge de sept ans. Etudiant, il intègre le groupe « The Ardells », un groupe de blues rock, de Steve Miller bien connu dans les années 1967 sur la scène rock et du blues blanc U.S. Il participe à quelques albums de Steve Miller (« Children of The Future » en septembre 1968, «Brave New World » en septembre 1969). Il s’exile alors à Londres en 1969 pour préparer un doctorat dans l‘Université du Sussex. Dans les années 70 il collabore encore avec Peter Frampton, Eric Clapton, Jesse Davis et les Rolling Stones. Son premier disque « Feel Your Goove » paraît en 1971 sur la Côte Ouest, il écrit par la suite un ouvrage sur la musique afro-américaine : « Black Talk » et, devient en même temps responsable d’une émission de télévision appelée « The Week-End Starts Now ». Entre 1976 et 1979 il enregistre pour le compte de la firme de disques Arista avec Woody Shaw, Blue Mitchell, Anthony Williams. En 1979 est publié « The Cat And The Hat » avec le guitariste Lee Ritenour, le saxophoniste Joe Henderson qui nous a quittés en 2001 et, le batteur Steve Gadd. Sont enregistrés dans les années 80… « Old Songs For The New Depression » avec l’altiste Richie Cole, « Bop-City » avec le saxophoniste Phil Woods et le contrebassiste Eddie Gomez, « Live At The Elvehjem Art Museum » avec encore un contrebassiste : Richard Davis. Il se produit en solo au Festival de Jazz de Paris en 1986 puis, il revient en Europe en 1988 avec un tube qui le propulse vers le succès… « Hot Touch ».

Pianiste, chanteur, en même temps érudit de l’univers du jazz, Ben Sidran est un phénomène à part dans la musique de jazz car il a un répertoire composé à la fois de standards et de créations originales où l’humour n’est jamais absent dans les arrangements. Sa voix à la fois grave et rauque est très caractéristique et son jeu de piano, fortement influencé par les boppers, est à la fois « clair » et swinguant. Ben Sidran est un grand musicien dans le jazz contemporain.

Liste des titres de cette soirée. Too much too late/Shaboogie/Thank God for the F Train/Soso’s Dream/Blue Camus/The King of Harlem/Wake me when it’s over/Blowin’ in the wind/Tangled up in blue/The times they are changin’/Language of the Blues

