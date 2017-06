CAMPUS MEETING JAZZ – EMISSION NÂ°34 2016-2017 « LE PIANISTE ANGLAIS JOHN TAYLOR » – 12 JUIN 2017

John Taylor à son clavier

John Taylor est né le 25 septembre 1942 dans une ville importante du Royaume Uni de 500 000 âmes, Manchester; il décède le 18 juillet 2015 à Angers à la suite d’un malaise cardiaque qu’il fera en plein concert, dans la région d’Angers. Sa carrière commence en 1969 avec son association avec le saxophoniste John Surman puis, avec un autre saxophoniste, Alan Skidmore. Il accompagne également à cette époque la chanteuse Cleo Laine. En 1977 il fonde le trio Azimuth avec Norma Winstone et Kenny Wheeler. Dans les années 1980 il est le sideman de nombreux musiciens comme Jan Garbarek, Enrico Rava, Gil Evans ou Lee Konitz. Le 17 juillet 2015, lors du Festival Saveurs Jazz de Segré, à quelques kilomètres d’Angers, il est pris d’un malaise cardiaque alors qu’il est au piano et meurt le lendemain au C.H.U. d’Angers où il avait été transporté en urgence.

Au début des années 1980 il fut l’un des musiciens britanniques les plus sollicités sur la scène européenne, pour son travail harmonique, ses renversements d’accords, son lyrisme et sa manière de passer très rapidement de l’intime au style le plus débridé, son approche percussive du clavier. Confronté à des talents européens aussi prestigieux que Jan Garbarek, Enrico Rava, le bassiste Miroslav Vitous ou John Surman il sut se faire apprécier pour ses qualités harmoniques et son inventivité permanente en studio ou sur scène par ces musiciens. Curiosité, il participa au dernier album de Soft Machine en 1981, dans un style jazz rock qu’il affectionnait à l’époque et avec des musiciens comme le claviériste Karl Jenkins ou le batteur John Marshall.

La semaine prochaine, le 19 juin, ce sera le chanteur Gregory Porter.

Bonne semaine

Jean Claude

« Campus Meeting Jazz is really 100% Jazz Music only ! »