CAMPUS MEETING JAZZ – EMISSION NÂ°32 2016-2017 « QUELQUES BEAUX THEMES DE JAZZ… » – 22 MAI 2017

Chet Baker… qui aura contribué à la création de magnifiques thèmes de Jazz





Clip audio : Le lecteur Adobe Flash (version 9 ou plus) est nécessaire pour la lecture de ce clip audio. Téléchargez la dernière version ici. Vous devez aussi avoir JavaScript activé dans votre navigateur.

Campus Meeting Jazz propose dans cette émission quelques célébrissimes thèmes de Jazz ou simplement des compositions qui présentent une certaine beauté pour l’oreille. De Lil Darlin’ de Basie à Black Market de Weather Report en passant par Harry Belafonte et sa belle chanson Matilda ou Chan’s Song d’Eliane Elias…. Sont également à l’honneur dans cette émission, Erroll Garner, Ella et Duke, Elek Bacsik, Chet Baker, Ibrahim Maalouf, Oscar Brown Jr., Peggy Lee, Red Garland et Anouar Brahem.

Une riche émission donc qui se veut éclectique de cet art qu’est le Jazz.

Lil Darlin’ par Count Basie. Compositeur Neal Hefti 1957 / Matilda par Harry Belafonte 1955 / Misty par Erroll Garner 1954 / Imagine my frustration par Ella Fitzgerald & Duke Ellington 1965 / Take Five par Elek Bacsik. Compositeur Paul Desmond pour Dave Brubeck 1962 / Every Time We Say Goodbye par Caterina Valente et Chet Baker. Compositeur Cole Porter 1956 / On Broadway par George Benson, Roxy Hollywood 1977 / Deliverance par Anouar Brahem 2014 / Will Soon Be Woman par Ibrahim Maalouf 2011 / Johnny Guitar par Peggy Lee. Compositeur Peggy Lee pour le film « Johnny Guitar » 1954 /….

A l’époque du Festival de Cannes, la semaine prochaine, 29 mai, ce sera « Jazz et Cinéma »

Jean Claude

« Campus Meeting Jazz is really 100% JazzMusic only ! »