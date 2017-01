Claude Nobs le fondateur du Montreux Jazz Festival

Depuis près d’un demi-siècle, chaque concert du Montreux Jazz Festival fait l’objet d’un enregistrement audio/vidéo réalisé dans des conditions optimales; avec les meilleurs enregistreurs de l’époque du type Nagra et de magnétophones multipistes nombreux. Le Casino de Montreux bénéficiant par ailleurs de la proximité de Mountain Studio, on tirait les câbles jusqu’à la salle de concert pour bénéficier d’un enregistrement studio de grande qualité ! Le tout avec cette oreille pop/rock qui a toujours défini le « son Montreux ». Puis ce fut le son et l’image. A la fin des années 1980 Claude Nobs proposera au major Sony de filmer les artistes à la place « des jeunes filles en fleurs et des coquelicots » comme l’écrit en s’amusant Thierry Amsallem, partenaire et organisateur du Festival depuis 1987. S’est donc constitué un trésor inestimable avec 4000 concerts filmés qui font partie d’un patrimoine culturel reconnu depuis 2013 par l’Unesco. Le centre Metamedia du Festival, situé à Lausanne, est chargé de numériser depuis 2010 les 5000 heures audio et vidéo du Montreux Jazz Festival enregistrées depuis 1967. Le Festival de Montreux st devenu au fil des ans un événement majeur européen et mondial qui laisse une trace indéfectible dans le monde culturel universel de la Musique.