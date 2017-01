CAMPUS MEETING JAZZ – EMISSION NÂ°16 2016-2017 « LES CINQUANTE ANS DU FESTIVAL DE MONTREUX SUR LES BORDS DU LAC LEMAN EN SUISSE » – 09 JANVIER 2017

Le Festival de Montreux ouvre ses portes

Sur les bords du Lac Léman, le Festival de Montreux est créé, il y a cinquante ans, en 1967, par un fan de jazz suisse Claude Nobs, avec ses amis Géo Voumard et René Langel. Le budget à l’époque est plus que modeste : 10 000 francs suisse. Le succès est immédiat. Depuis, le Festival rassemble en juillet de chaque année toutes sortes de musiques. Ainsi Nina Simone, Miles Davis, Ella Fitzgerald, Marvin Gaye, Prince, Leonard Cohen, David Bowie, Santana et bien d’autres, se sont produits à Montreux. Il est le deuxième plus grand festival de jazz annuel après le Festival International de Jazz à Montréal au Canada. En 1967, à sa création, le Festival de Montreux se déroule sur trois jours avec Charles Lloyd, qui vient d’être révélé au public américain et Keith Jarrett devenu depuis mondialement célèbre. La deuxième édition en 1968, voit la venue du pianiste Bill Evans qui obtiendra un Grammy Award pour l’album enregistré sur place avec Eddie Gomez à la basse et Jack De Johnette à la batterie, album sur la pochette duquel figure le Château de Chillon. La venue en 1969 du groupe anglais de blues rock blanc Ten Years After sur invitation expresse de Claude Nobs, crée un certain émoi auprès des festivaliers car cette arrivée donne une coloration nouvelle au Festival de Montreux qui se tournera dès lors, au-delà du jazz, vers le blues, le thythm and blues, la soul music voire le rock and roll. Heureusement la même année, la venue du pianiste et chanteur de jazz Les McCann, qui compose et interprète sur place « Swiss Movement », restera un événement heureux du Festival qui prendra, grâce à cette composition, ses lettres de noblesse. Malgré ce, le malaise des puristes de la première heure persistera et certains finiront par s’éloigner du Festival.

Depuis la création du Festival en 1967, les enregistrements sonores et vidéos se sont succédé. Les premiers enregistrements ont été réalisés par la Télévision Suisse Romande qui a ainsi constitué un fonds d’archives absolument remarquable.

Le fondateur du Festival, Claude Nobs est mort il y a quatre ans, le 10 janvier 2013, des suites d’un accident de ski de fond. Mathieu Jaton a repris la direction du Festival de Montreux.

