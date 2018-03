CAMPUS MEETING JAZZ AND BLUES – EMISSION NÂ°25 2017-2018 « HOMMAGE A DIDIER LOCKWOOD » – 12 MARS 2018

Didier Lockwood le virtuose du violon





Didier Lockwod nous a quittés le 18 février 2018. Campus Meeting Jazz and Blues se devait de rendre hommage à ce grand artiste, à ce grand musicien de jazz français. Né le 11 février 1956 à Calais dans une famille franco-écossaise, son père est professeur de violon au conservatoire de Calais. A 13 ans il intègre l’orchestre du théâtre de Calais. Après avoir suivi des cours de violon à Paris, il obtient en 1972 le 1er Prix de la SACEM pour sa composition pour « violon préparé ». En 1973, il fonde avec son frère Francis qui est pianiste, un groupe de jazz rock. Puis il passe 3 ans dans le groupe Magma, du batteur Christian Vander et un an, avec le groupe Zao.

En 1977, de nouveau avec son frère qui est aux claviers, il participe à l’album « Surya » édité sous son nom. Il commence alors à travailler avec des musiciens de jazz : Stéphane Grappelli, Henri Texier, Daniel Humair, Aldo Romano… Gordon Back, Tony Williams. A partir de 1975 il participe à des festivals de jazz célèbres : Montreux, Le Castelet, Antibes, Nice, Paris. Il forme alors à nouveau un groupe avec Gordon Beck, Jean-François Jenny-Clark et Aldo Romano.

En 1984 il joue en trio avec 2 guitaristes, Philip Catherine & Christian Escoudé. Aux Etats-Unis , en 1986, il participe à un quintette à 3 violons et une section rythmique. En 1988 il joue en France avec le batteur André Ceccarelli. Dans les années 1990, il joue avec le trompettiste Alain Brunet, Gordon Beck, Dave Holland et Jack DeJohnette. En 1993 il joue avec le pianiste Michel Petrucciani. Il aura exploré toute sorte d’horizons, comme en témoigne son spectacle « Omkara » avec le chorégraphe indien Raghunath.

Avec son épouse Caroline Casadesus, il crée un spectacle lyrique « Le Jazz et la Diva » qui se termine en apothéose à Cannes au Palais des Festivals et des Congrès le 20 juillet 2008. A partir de 2011 il anime le Festival « Violons croisés » de Dammarie-les-Lys, une commune où il exerce les fonctions de 2014 à 2016 , de Maire-adjoint à la Culture, à ce titre il crée en 2001 le « Centre des musiques Didier Lockwood ».

Dans le prolongement de Stéphane Grappelli, Didier Lockwood joue avec un lyrisme vibrant, dans des registres élevés, avec une exceptionnelle légèreté et une admirable virtuosité. Il est un musicien de jazz impressionnant dans les années 1990 / 2000 en France et dans le monde.

Titres… Agartha / Stormy day / Criss Cross / Music is the way / I got rhythm / Barbizon blues / Misty / Globe trotter / Bossa pour Didier

