CAMPUS MEETING JAZZ AND BLUES – EMISSION NÂ°24 2017-2018 « LE JEU FLUIDE ET AERE DU SAXOPHONISTE PAUL DESMOND » – 05 MARS 2018

Paul Desmond, un saxophoniste alto au jeu fluide et aéré





De son vrai nom Breitenfeld, Pau Desmond est né le 25 novembre 1924 à San Francisco. Son père, organiste et pianiste, est accompagnateur de films muets. Il sera son premier professeur de piano mais c’est la clarinette qu’il choisira plus tard au College à San Francisco. En 1950 il opte pour le saxophone alto et, rencontrant le pianiste californien Dave Brubeck il rejoint le quartette l’année suivante avec également Gene Wright à la contrebasse et Joe Morello à la batterie. Ils ne sépareront pratiquement jamais. En 1959 l’enregistrement de sa composition « Take Five » lui vaut la consécration internationale. Les tournées en Europe, notamment en Angleterre mais aussi en France et en Pologne rendront Paul Desmond extrêmement populaire.

Il participera à de nombreux festivals de jazz tels celui de Newport où il viendra plusieurs fois, en 1972, 1973 et 1975, celui de Monterey en 1975. Il joue également avec d’autres grands du jazz comme Gerry Mulligan ou Chet Baker. Il enregistrera avec eux. A la fin de sa vie, il se produit à Toronto avec sa propre formation, il interprète ses standards. Il meurt le 30 mai 1977, il a un peu plus de cinquante ans, des suites d’un cancer pulmonaire.

Ce qui qualifie au premier abord le jeu de Paul Desmond c’est le son absolument « pur » de son saxophone alto. A n’en pas douter, les influences de Lester Young et d’Art Pepper sont évidentes. La décontraction du phrasé, la délicatesse du son, le swing permanent d’un musicien dont les incursions sont proches de la musique classique et qui a appartenu à ce que l’on a appelé dans les années 50, aux Etats-Unis, le style « West Coast ».

Découvrir Paul Desmond avec : I get a kick out of you / Greensleeves / All the things you are / El Prince / Samba de Orfeu / Take five / Wave

