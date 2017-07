Campus en direct du festival des histoires vraies

Radio Dijon Campus était à Autun et Bibracte les 14, 15 et 16 juillet 2017 dans le cadre des Rendez-vous de juillet, le festival des histoires vraies organisé par la Revue XXI et 6 mois.

« Les Rendez-vous de juillet » ont réuni une centaine d’intervenants, journalistes de presse écrite, de radio et de télévision ; auteurs du réel et de BD-reportages ; réalisateurs de documentaires, photojournalistes, témoins, acteurs et metteurs en scène du réel. Ils raconteraient ce qu’ils ont vu et compris du monde. Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges.

Deux programmes d’1h et 1h30 ont été produits par Radio Campus. Par ailleurs, la radio proposait également sur place 3 ateliers pendant le week-end, afin de permettre aux festivaliers de découvrir la conception d’une émission de radio.

Émission du vendredi

Raphaël Helle, photographe, auteur du reportage « La Peuge »

Stéphane Paoli, ancienne grande voix de France Inter

Laurence Lacour a couvert l’affaire du « Petit Grégory » avec Europe 1.

Mathieu Sapin, auteur de BD

Émission du dimanche

Marie-Pierre Subtil, rédac chef de la revue 6 mois, programmatrice du festival des histoires vraies

Arnaud Mercier, sociologue, intervenant sur la thématique « merdias et journalopes »

François Troukens, ancien braqueur reconverti en animateur télé et réalisateur de films